ION Hockey League - Battu 1-5 par le Dragons, le Racing cède la 4e place au Watducks

Si le Léopold, facile vainqueur dimanche 7-2 de son voisin d'Uccle Sport et mathématiquement qualifié avec 46 points pour les play-offs, ainsi que le Dragons (40) qui a réussi à s'imposer 1-5 chez les champions en titre du Racing, n'ont aucun souci à se faire, il ne reste plus que trois candidats derrière eux pour le top 4 final: la Gantoise (victorieuse 3-0 de Louvain et 35 pts), le Watducks (33) et le Racing (31). Les Rats n'ont jamais rien pu revendiquer face au Dragons de leur ancien coach Craig Fulton. Le Racing était en effet mené 0-4 à la mi-temps et même 0-5 avant l'entame du dernier quart-temps. Avec le succès conjugué du Waterloo Ducks 6-2 à domicile devant l'Herakles, les hommes de Jean Willems s'emparent de la 4e place, avec 2 unités d'avance sur les Ucclois, à 5 journées de la fin du championnat régulier. Le Braxgata, 6e (26 pts), a fait la mauvaise affaire en s'inclinant 2-3 devant les Molenbeeois du Daring, qui ont fait un pas important vers le maintien. A contrario, il faudrait un petit miracle pour que Loïck Luypaert et ses équipiers viennent eux encore s'immiscer à la lutte pour les play-offs. Les Bruxellois de l'Orée l'ont emporté 1-8 chez la lanterne rouge de l'Old Club. Les Liégeois abattront dimanche prochain leur dernière carte pour un éventuel sauvetage en se déplaçant à Uccle Sport, alors que Louvain et Daring, leur deux prédécesseurs, accueilleront respectivement le Watducks et le Dragons. (Belga)