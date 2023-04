Jupiler Pro League - Anderlecht s'impose 0-1 à Eupen et reste dans le top 8

Edward Still, le coach eupenois, a misé sur la vitesse de Konan N'Dri et de Djeidi Gassama et a laissé Smail Prevljak sur le banc. A Anderlecht, Yari Verschaeren, Killian Sardella et Islam Slimani, blessés, ont été remplacés par Lior Refaelov, Moussa N'Diaye et Raman. La première grosse occasion a été pour les Pandas avec une passe en retrait de N'Dri pour Gassama, qui a mis le ballon dans les mains de Bart Verbruggen (2e). Cette alerte passée, Anderlecht a bien fait circuler le ballon, mais les centres n'arrivaient pas destination. Néanmoins, Gassama a encore eu l'occasion de porter les visités au commandement (15e). Peu créatifs surtout au moment d'entrer dans la surface, les Anderlechtois n'ont pas vraiment dérangé des Eupenois, qui attendaient patiemment, leur gardien Lennart Moser n'éprouvant aucun problème sur le premier ballon entre les poteaux de Raman (42e). Après le repos, Raman a pris sa revanche sur le portier allemand en déviant de la tête un coup franc parfaitement exécuté par Kristian Arnstad (50e, 0-1). Grâce à ce but, les Anderlechtois ont manifestement gagné en confiance à l'image dArnstad dont la frappe enroulée dans la lucarne a donné du souci à Moser (58e) De l'autre côté, Verbruggen, impuissant, s'en est bien sorti lorsque un coup de tête de Boris Lambert a heurté le poteau (77e). Eupen est encore passé trois fois près de l'égalisation. D'abord, avec Boris Magnée, qui a trop croisé son tir (88e), ensuite, avec Prevljak dont le ballon placé entre une douzaine de jambes a rasé le poteau (90e+2) et enfin, avec Davo, qui était seul devant le but (90e+5). (Belga)