Jupiler Pro League - Menée, l'Union arrache la victoire sur Saint-Trond à la 89e et reste à 3 points de Genk

Au classement, l'Union conserve la 2e place (68) et reste à trois points de Genk (71), vainqueur 2-1 d'OHL en début d'après-midi. Saint-Trond est 12e avec 39 points. Face à des Limbourgeois solidement campés dans leur moitié de terrain, les "Jaune et Bleu" ont éprouvé du mal à déstabiliser le bloc trudonnaire faute d'espaces et d'accélérations. Tout aurait sans doute été plus facile si la reprise de près de Nieuwkoop avait franchi entièrement la ligne de but de Schmidt (8e). L'arbitre Lawrence Visser et le VAR en décidèrent autrement malgré l'impression générale. Dans la minute suivante, Van der Heyden hérita aussi d'un ballon de but mais ne put l'exploiter. On nota encore les tirs trop enlevés de Bruno, pour Saint-Trond (24e) et Lapoussin (31e), côté RUSG. Dès la reprise, Kandouss ne parvenait pas à cadrer sa reprise un coup-franc de Teuma (48e). Après nouveau un tir trop faible de Lazare (55e), l'Union se fit surprendre en contre par l'hablie Gianni Bruno (0-1, 57e). Les montées au jeu de Puertas et Vertessen pour Sykes et Lazare (66e) redonnèrent de l'énergie aux Bruxellois. Et à la 72e, Teuma voyait son bon coup franc être détourné par Konate dans ses filets (1-1). Alors que Hollerbach, le coach trudonnaire était renvoyé en tribune pour protestations, la partie était relancée. Après de nouvelles belles occasions d'Adingra (83e, et 85e hors-jeu) et Vertessen (84e), Puertas arrachait le but de la victoire unioniste (89e, 2-1). (Belga)