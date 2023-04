La Maison Gainsbourg ouvre enfin ses portes en septembre

C'est la fin d'un feuilleton de plus de 30 ans. Depuis sa disparition en 1991, les fans de "l'homme à la tête de chou" se rendent en pèlerinage devant le 5 bis de la rue de Verneuil à Paris (VIIe arrondissement). Et rêvent d'y entrer pour découvrir l'incroyable intérieur et sa quantité astronomique d'instruments de musique, souvenirs et bibelots agencés par l'auteur-compositeur-interprète. "Voila, c'est chez moi. Je ne sais pas ce que c'est: un sitting-room, une salle de musique, un bordel, un musée...", décrivait Serge Gainsbourg, en avril 1979, dans l'émission télévisée "L'invité du jeudi". L'endroit, photographié du vivant de l'artiste et du couple mythique qu'il formait avec Jane Birkin, est entré dans l'imaginaire collectif. Louise Verneuil, musicienne de la scène émergente française, a ainsi choisi son alias en référence à cette adresse. Charlotte Gainsbourg, actrice et chanteuse, a donc mis fin au suspense dimanche, "très heureuse et touchée d'annoncer l'ouverture de la Maison Gainsbourg" le 20 septembre, dans un communiqué transmis à l'AFP. Le parcours "commencera par la visite de la Maison (5 bis rue de Verneuil), une plongée dans l'intime", poursuit l'artiste. "Puis à deux pas, le Musée (14 rue de Verneuil) retracera la vie de mon père à travers ses œuvres et sa collection de pièces emblématiques". La date de cette communication n'est pas choisie au hasard: ce dimanche 2 avril marque le 95e anniversaire de la naissance de Serge Gainsbourg. (Belga)