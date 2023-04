Le PS a tenu un congrès "social-féministe"

L'une des mesures phare que le PS mettra en avant en 2024 est la suppression du statut de cohabitant, a rappelé le président Paul Magnette. Mi-mars, la Chambre a d'ailleurs approuvé une résolution socialiste qui demande à la Cour des comptes d'évaluer l'impact budgétaire de l'alignement des allocations pour cohabitants sur les allocations pour personnes isolées. Dimanche, près de 500 militants ont débattu de plusieurs propositions, notamment présentées par le Bureau du PS le 6 février 2023, portant sur la mise en place de la parité en politique, sur la visibilité des femmes socialistes et sur la lutte contre le sexisme. Quatre thématiques ont été abordées lors de différents ateliers : les droits économiques et sociaux et le cas des métiers du "Care".(soin), le climat et les droits des femmes, la santé des femmes et l'invisibilisation des maladies féminines et, enfin, l'aménagement de l'espace public. La matinée s'est conclue par un débat avec l'autrice du livre "Illégitimes", Nesrine Slaoui. (Belga)