Législatives en Finlande: la droite donnée gagnante, Sanna Marin battue

Selon la projection de la chaîne publique, généralement proche du résultat final, le parti de la Coalition nationale de Petteri Orpo obtiendrait le plus grand nombre de sièges, avec 48 députés, devant le parti anti-immigration des Finlandais avec un nouveau record de 46 fauteuils et le SDP social-démocrate (43). Le candidat du parti arrivé premier hérite traditionnellement du poste de Premier ministre en Finlande, à condition de pouvoir réunir une majorité au Parlement. "Ce serait une très grande victoire", a réagi le possible futur chef du gouvernement Petteri Orpo, qui avait fait la course en tête des sondages durant la campagne avant de voir son avance fondre dans le sprint final. Les écarts en voix seraient encore moindres, selon les estimations d'Yle: 20,9% pour le centre-droit, 20,3% pour l'extrême droite et 19,7% pour les sociaux-démocrates. La Première ministre sortante a, elle, appelé à attendre les résultats définitifs. "Attendons la fin. Je suis très reconnaissante des gens qui ont voté en masse pour les sociaux-démocrates", a-t-elle dit face à ses rivaux sur le plateau d'Yle. Les trois partis progressent en effet par rapport aux dernières élections de 2019, avec un record promis aux nationalistes du parti des Finlandais. "C'est une projection, donc prenons-la comme telle, mais c'est un excellent résultat", a commenté sa dirigeante Riikka Purra. (Belga)