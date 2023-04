Liv Golf - Thomas Pieters recule à la 27e place de l'Open d'Orlando

Pieters a inscrit un birdie et un bogey sur sa carte. L'Anversois, 31 ans, totalise 139 coups, trois sous le par, et pointe à neuf coups du leader, l'Américain Brooks Koepka. Ce dernier compte trois coups d'avance sur le Colombien Sebastián Munoz. Au classement par équipes, Pieters et ses équipiers des RangeGoats Talor Goochwas et Bubba Watson ont chuté de la quatrième à la neuvième place. (Belga)