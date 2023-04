Moto2 - Barry Baltus 19e du Grand Prix d'Argentine Moto2

Qualifié en 12e place, Barry Baltus n'a pas su enchaîner avec une deuxième arrivée de suite dans les points pour débuter la saison. Après deux journées disputées sur piste sèche, la pluie s'était invitée ce dimanche pour le deuxième Grand Prix de la saison. Perdant d'entrée de jeu deux places, Baltus n'est jamais parvenu à trouver le rythme pour progresser au classement. Sorti du top 15 à deux tours de l'arrivée, il a vécu deux dernières boucles très difficiles et a croisé le drapeau à damiers à la 19e place, juste derrière son équipier néerlandais Zonta Van Den Goorbergh. La victoire s'est jouée entre l'Italien Tony Arbolino, l'Espagnol Alonso Lopez (Kalex Beta Tools SpeedUp) et le Britannique Jake Dixon (Kalex Solunion Aspar Team). Arbolino s'est imposé après avoir pris le meilleur sur Lopez à trois tours de l'arrivée et en profite pour prendre la tête du championnat. Dixon a terminé sur la plus petite marche du podium. La troisième course de la saison aura lieu le 16 avril à Austin, aux États-Unis. (Belga)