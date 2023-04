Pays-Bas: eaux usées à l'origine de cas de typhoïde sur un navire hébergeant des réfugiés

Des premiers cas de fièvres et de douleurs au ventre avaient été recensés début avril 2022 sur un navire, le Liberty Ann, amarré à Harleem, à l'ouest de la capitale Amsterdam. Les autorités sanitaires avaient alors identifié qu'il s'agissait de la fièvre typhoïde, causée par une infection à la bactérie Salmonella typhi et mortelle dans environ 1% des cas. La source de la contamination "n'a pas été facile à trouver", a déclaré à l'AFP Anne de Vries, experte en contrôle des maladies au service de santé municipal de Kennemerland-Haarlem qui a participé à l'enquête, présentée lors du Congrès européen sur la microbiologie clinique et les maladies infectieuses qui se tient ce week-end à Copenhague. En l'absence d'un plan du navire, il a fallu de nombreuses visites pour localiser le réservoir contenant l'eau potable. Or ce réservoir d'eau douce partageait un mur avec le réservoir d'eaux usées, ce qui est contraire aux directives existantes pour un tel hébergement, a précisé Mme de Vries. Ce mur commun s'est révélé être très attaqué par la corrosion, de sorte que de nombreux petits trous se sont formés à travers la cloison. Ces trous étaient certes situés plutôt en hauteur, mais de mauvaises conditions météorologiques - notamment la tempête Eunice qui a frappé les Pays-Bas en février 2022 - pourraient avoir permis à beaucoup d'eaux usées de transiter vers la réserve d'eau douce. Au total, sur les 350 personnes exposées à la bactérie, 52 demandeurs d'asile et 20 membres du personnel avaient contracté la fièvre typhoïde. Si toutes les personnes contaminées ont fini par se rétablir, 25 avaient néanmoins dû être hospitalisées. (Belga)