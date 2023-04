Perturbations au nord d'Anvers sur la ligne à haute vitesse reliant Belgique et Pays-Bas

L'+Amsterdammer+ également appelé train Benelux, qui circule entre Bruxelles et Amsterdam, s'est immobilisé sur la voie en raison d'une avarie. Son pantographe est en effet tombé et ne s'est pas relevé. Quatre autres trains de passagers, dont des trains à grande vitesse, sont bloqués derrière le convoi défectueux, explique-t-on chez Infrabel, la société gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. Les quatre trains en question doivent rebrousser chemin vers la gare d'Anvers-Central tandis qu'une locomotive de dépannage se charge de remorquer l'Amsterdammer. En raison de cette panne, des perturbations sont à déplorer la ligne ferroviaire 12, vers Essen et la frontière néerlandaise, mais aussi sur la ligne à grande vitesse vers les Pays-Bas. S'il y a moins de trains qui circulent en ce dimanche, il y a tout de même un impact sur le trafic ferroviaire. Une seule voie étant libre sur ces deux lignes, la capacité est donc réduite de moitié. Des trains seront annulés et il y aura également des retards. Il est difficile d'estimer la durée des perturbations pour le moment. (Belga)