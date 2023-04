PGA Tour - Thomas Detry dégringole à la 70e place à l'Open du Texas

Thomas Detry s'était hissé dans le top 10 après le 2e tour disputé samedi. Le Bruxellois, 41e après le 1er tour, a rendu une carte de 67 sur laquelle il a inscrit un bogey et six birdies, signant une des performances de la journée. Celui lui permet de grimper à une 7e place partagée à 5 coups du leader, l'Américain Patrick Rodgers. Mais le Belge a ensuite rencontré souvent des problèmes sur le parcours, a raté une bonne partie de fairway et perdu la balle à plusieurs reprises dans un bunker. Avec six bogeys, trois doubles bogeys et seulement un birdie, le golfeur n'a pas été plus loin que 83 trous, soit douze au-dessus du par, et s'est classé en 70e place. L'Américain Patrick Rodgers a pu, grâce à un troisième tour de 71 trous, conserver sa première place, suivi par le Canadien Corey Conners, vainqueur du tournoi en 2019. (Belga)