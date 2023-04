Trois Britanniques détenus en Afghanistan, selon une ONG

"Nous nous efforçons d'établir un contact consulaire avec des ressortissants britanniques détenus en Afghanistan et nous soutenons les familles", a indiqué de son côté le ministère britannique des Affaires étrangères dans un communiqué. Scott Richards, un membre de The Presidium Network, a indiqué à Sky News: "A notre connaissance, nous pensons qu'ils sont en bonne santé et qu'ils sont bien traités." "Nous n'avons aucune raison de penser qu'ils ont été soumis à un mauvais traitement tel que la torture et on nous dit qu'ils vont aussi bien qu'on peut l'espérer dans de telles circonstances", a-t-il précisé. Il n'y a eu "aucun contact significatif" entre les autorités et les deux hommes que Presidium assiste, a ajouté M. Richards. Deux des hommes seraient détenus par les talibans depuis janvier. On ne sait pas depuis combien de temps le troisième homme est détenu. (Belga)