Un homme blessé lors d'un échange de tirs à Anderlecht

La fusillade a eu lieu vers 22h40 dans le quartier de la place Bara. La victime se trouvait devant un salon de coiffure lorsqu'une voiture est passée et qu'un occupant de ce véhicule a tiré plusieurs coups de feu. Sur place, des traces de sang et deux douilles ont été retrouvées, confirme Stefan Vandevelde, porte-parole du parquet de Bruxelles. La police y a été informée que la victime, dont les jours n'étaient pas menacés, avait déjà été transportée à l'hôpital par des amis. Le parquet de Bruxelles a été informé et a ordonné plusieurs devoirs d'enquête. L'enquête sur les circonstances exactes de l'incident se poursuit. (Belga)