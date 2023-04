Un service d'accueil unique en Belgique pour les personnes atteintes d'autisme

Deux de ces centres se trouvent en Wallonie (le Centre de Ressources Autisme du CHU de Liège - CRAL - et le Service universitaire spécialisé pour personnes avec Autisme de Mons - Susa) et deux à Bruxelles, aux cliniques universitaires Saint-Luc et à l'Hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola. Mais un des défis auxquels sont confrontées les personnes autistes réside dans le fait qu'elles présentent souvent des comorbidités, ce qui suppose un suivi multidisciplinaire. C'est pourquoi un accueil spécifique et unique en Belgique est organisé au sein du service Welcome, sur le site Citadelle du CHR de Liège, en collaboration avec le CRAL et la Fondation Susa. "Welcome veut adapter la prise en charge des patients autistes pour leur offrir un accueil personnalisé et adapté à leur condition", explique la cheffe du service, Aysel Uzun. "Les médecins, les infirmières, mais aussi le personnel d'accueil, les vigiles et tous les collaborateurs au contact des patients reçoivent une formation spécifique". Les lieux sont également adaptés afin de rester agréables aux personnes autistes et les rendez-vous chez les différents spécialistes sont organisés de manière à être pris dans la même journée, afin d'offrir la meilleure expérience possible aux visiteurs. Depuis septembre 2022, 85 patients autistes y ont été pris en charge, pour près de 400 consultations en sept mois. Le trouble du spectre de l'autisme (TSA) est une pathologie neurodéveloppementale caractérisée par des déficits de la communication et des interactions sociales. En Belgique, quelque 80.000 personnes en seraient atteintes et environ 850 nouveaux cas seraient détectés chaque année. (Belga)