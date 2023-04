Une vingtaine de personnes évacuées lors d'un incendie dans une maison de repos à Hal

"L'incendie a été constaté vers 18h50, une équipe des pompiers s'est rendu sur place, de même que la police, la Croix-Rouge et des collaborateurs de la ville de Hal", a fait part le bourgmestre. "Une vingtaine de résidents ont été évacués immédiatement par les services d'aide et accueilli dans un centre communautaire. Ils ont reçu à boire et à manger et ont pu se remettre des évènements. Les proches ont immédiatement été avertis", a-t-il ajouté. Les pompiers ont entre temps pu éteindre l'incendie qui n'a pas fait de victimes. Mais les flammes ont causé des dégâts notamment à l'installation électrique. "Il est établi que les résidents ne pourront pas retourner avant lundi dans leur résidence", a informé le bourgmestre. Quatorze d'entre eux sont accueillis par des proches, et huit autres logent dans un hôtel à Tubize, a-t-il ajouté. Du personnel communal de la ville de Hal restera disponible pour les personnes qui sont logées à l'hôtel pour répondre à leurs questions. La cause du départ de feu semble accidentelle, bien qu'une enquête sera nécessaire pour faire la lumière sur l'incident, selon le bourgmestre. (Belga)