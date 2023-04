Bundesliga - Le Bayer Leverkusen annonce la signature de l'international brésilien Arthur

Arthur, 20 ans, a fait ses débuts pour l'équipe nationale brésilienne le 25 mars dernier lors d'un match amical contre le Maroc. La Seleçao s'était alors inclinée contre les Lions de l'Atlas, 2-1. Le directeur sportif du Bayer Leverkusen, Simon Rolfes, a décrit le défenseur comme un joueur "avec beaucoup de potentiel". Il s'est dit convaincu qu'Arthur pourrait "jouer un rôle important à moyen terme." Le joueur s'est également exprimé à propos de son transfert. "Je suis très fier de bientôt jouer pour le Bayer 04. Le club est connu et populaire au Brésil, et beaucoup de mes compatriotes y sont devenus de grands footballeurs", a-t-il expliqué dans le communiqué publié par le club sur son site internet. "J'espère cela aussi, et je donnerai tout pour réussir avec le club, en Bundesliga et dans les compétitions européennes." Le Bayer Leverkusen est actuellement à la 7e place du classement de la Bundesliga. Le 13 avril prochain, le club allemand recevra l'Union Saint-Gilloise pour le quart de finale aller de l'Europa League. (Belga)