Chambre du conseil de Bruxelles - La détention de deux des trois Bruxellois suspectés de terrorisme prolongée d'un mois

La défense d'un des prévenus, S. R., avait demandé sa libération ou son placement sous surveillance électronique. "Il s'agit d'un dossier très mince, pour lequel le parquet fédéral fait beaucoup de bruit pour rien", a commenté Me Laura Davidt. "Une seule chose est reprochée à mon client. Même s'il est religieux, il n'est pas radicalisé et n'a absolument aucun projet terroriste." S.R. a été inculpé par un juge d'instruction bruxellois de participation aux activités d'une organisation terroriste, à l'instar de K. H., l'homme dont le dossier a été reporté. L'autre individu, A.D. est, lui, soupçonné de participation aux activités d'une organisation terroriste, de préparation d'un acte terroriste et de diffusion d'un message ayant pour but d'inciter à commettre un acte terroriste. Son avocate, maître Virginie Taelman, n'a pas souhaité faire de commentaire. Les trois hommes ont été interpellés lundi dernier lors de perquisitions à Zaventem, Molenbeek-Saint-Jean et Schaerbeek pour avoir fomenté un attentat terroriste, selon le parquet fédéral. Les trois prévenus auraient également un lien, avec le groupe anversois suspecté d'avoir voulu attaquer plusieurs commissariats de police, ainsi que le bourgmestre Bart De Wever. (Belga)