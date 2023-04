Classement WTA - Swiatek fête un an au sommet, Kvitova retrouve le top 10, Mertens remonte au 29e rang

Lauréate samedi du WTA 1000 de Miami son 29e titre en carrière, Petra Kvitova retrouve à 33 ans le top 10 au classement mondial des joueuses de tennis publié lundi par la WTA. La gauchère tchèque est 10e et gagne deux places, après le gain de trois autres à l'issue du précédent tournoi à Indian Wells le 20 mars. La double lauréate de Wimbledon (2011, 2014) avait atteint la 2e place mondiale fin octobre 2011. Aucun changement n'est intervenu dans le top 8. Derrière Swiatek, on retrouve la Bélarusse Aryna Sabalenka au 2e rang, l'Américaine Jessica Pegula au 3e, la Française Caroline Garcia au 4e et la Tunisienne Ons Jabeur au 5e. La Kazakhe Elena Rybakina, lauréate à Indian Wells et finaliste à Miami, est 7e derrière l'Américaine Coco Gauff. Elise Mertens, la N.1 belge, grâce à son huitième de finale en Floride, a gagné dix places et se retrouve 29e place. La Limbourgeoise sera première tête de série cette semaine sur la terre battue de Bogota. Il faut descendre au 76e rang pour trouver une autre de nos représentantes: Maryna Zanevska (+2). Ysaline Bonaventure conserve son 85e rang, Alison Van Uytvanck sa 97e place, Greet Minnen est 166e (+1), Yanina Wickmayer, réintègre le top 200, à la 186e place (+25) et Magali Kempen intègre le top 200 eu 191e rang (+53) après son succès à l'ITF W40 de Murska Sobota. (Belga)