Invasion de l'Ukraine - Le taekwondo autorise le retour des Russes et Bélarusses sous bannière neutre

La semaine dernière, le Comité international olympique (CIO) avait suggéré aux fédérations sportives internationales d'offrir la possibilité aux athlètes issus des deux pays de revenir à la compétition sous certaines conditions, parmi lesquelles celle de concourir sous drapeau neutre. Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, il y a un an, les sportifs russes et bélarusses avaient en effet été bannis de nombreuses compétitions internationales. La décision de World Taekwondo permettra donc aux taekwondoïstes de Russie et du Bélarus, ainsi qu'à leurs entraîneurs et accompagnants, de participer aux championnats du monde qui auront lieu du 29 mai au 4 juin à Bakou, en Azerbaïdjan. Les organisateurs du tournoi de tennis de Wimbledon avaient également confirmé, la semaine dernière, que les joueurs et joueuses russes et bélarusses seraient à nouveau les bienvenus sur le gazon londonien cet été après leur absence de l'année dernière. (Belga)