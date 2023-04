Le roi de Jordanie appelle à "sauvegarder" les lieux saints de Jérusalem

La Jordanie "sera toujours avec vous", a assuré le roi en recevant une délégation conduite par le président palestinien Mahmoud Abbas. "Il est du devoir de chaque musulman de dissuader l'escalade israélienne contre les lieux saints de Jérusalem", a ajouté le souverain, selon un communiqué du Palais royal. Cette rencontre est intervenue alors que les tensions entre la Jordanie et Israël sont montées d'un cran, après des propos d'un ministre israélien niant l'existence du peuple palestinien et sur fond de craintes de recrudescence du conflit israélo-palestinien pendant le mois de jeûne musulman du ramadan qui a débuté le 23 mars. Le roi a souligné son engagement à préserver "la paix et l'harmonie" dans l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem, troisième lieu saint de l'islam, administré par la Jordanie. Cette mosquée est construite au sommet de ce que les juifs appellent le Mont du Temple, le site le plus sacré du judaïsme. Vendredi, la police israélienne a tué un Arabe israélien de 26 ans à proximité de l'esplanade des Mosquées, affirmant qu'il avait tenté de s'emparer de l'arme d'un policier, une version que conteste la famille du jeune homme. Dimanche, le roi Abdallah a également "souligné la nécessité de mettre un terme au déplacement des chrétiens, ainsi qu'aux attaques répétées contre les églises, les personnalités religieuses et les biens chrétiens à Jérusalem". (Belga)