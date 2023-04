Le week-end pascal s'annonce très chargé sur les routes

Touring s'attend à ce que le trafic soit très chargé le vendredi après-midi (7 avril) et le samedi matin (8 avril). L'association automobile d'assistance routière conseille de partir tôt le vendredi matin ou plus tard dans la soirée et le samedi à partir de midi. Pour les retours, la circulation sera très dense le lundi de Pâques en fin d'après-midi et en soirée, annonce-t-elle. D'après les prévisions de Touring, les automobilistes en route vers la France devront particulièrement éviter les régions Île-de-France et Rhône-Alpes le vendredi 7 avril. Ceux qui seront tentés de lever les voiles le samedi 8 avril devront se méfier du Nord-Ouest de la France. "Pour le retour, le lundi 10 avril sera une journée rouge (circulation très difficile avec de longs bouchons, NDLR.) en Île-de-France et dans le Nord-Ouest" complète Touring. Dans le sens des départs vers la Suisse, l'Autriche et l'Italie le vendredi 7 avril, l'organisation automobile pressent surtout des bouchons en direction du sud en Suisse et en Autriche. Le samedi 8 avril, c'est en Italie que l'organisation automobile entrevoit beaucoup de difficultés. Dans le sens des retours, seule la Suisse est placée sous code rouge. En ce qui concerne l'Allemagne et l'Espagne, Touring augure une circulation difficile avec quelques ralentissements (code orange) aussi bien pour l'aller que pour le retour sans que la situation ne soit critique. En Belgique, Touring signale que les voies les plus engorgées devraient être la E40 (Bruxelles-Ostende) et la E411 (Bruxelles-Luxembourg). (Belga)