Législatives en Andorre: la coalition de centre-droit se maintient au pouvoir

Selon ces résultats, le parti des démocrates de M. Espot est ainsi arrivé en tête du scrutin avec 32,38% des voix tandis que les sociaux-démocrates de celui qui était présenté comme son principal adversaire, Pere Lopez, ne sont arrivés qu'en troisième position (21,12%), derrière les nouveaux venus d'un parti ayant moins d'un an d'existence, Concordia (21,50%). La coalition sortante, au pouvoir depuis 12 ans même si M. Espot n'a lui été élu chef du gouvernement qu'en 2017, va donc gouverner pour quatre années supplémentaires. Le parti des Démocrates de M. Espot a remporté la majorité absolue de 16 conseillers généraux (députés) sur les 28 qui forment le Conseil général, parlement unicaméral de la principauté. Dans une campagne centrée sur les questions économiques et sociales, M. Espot avait promis "une continuité, ainsi que de "soutenir la dynamique de croissance économique, qui nous permettra de mener des programmes sociaux, notamment dans le logement" alors que la principauté est touchée par une flambée des loyers, dans un contexte de spéculation immobilière. Il souhaitait également "diversifier l'économie, car le tourisme, c'est 40% du PIB". Rayée en 2009 de la liste des paradis fiscaux, l'Andorre tente d'attirer des personnes fortunées avec une politique fiscale attractive. L'Andorre présente une particularité institutionnelle unique car elle compte au sommet de l'Etat deux co-princes au rôle honorifique: le président de la République française et l'évêque d'Urgell, ville espagnole proche de la principauté. (Belga)