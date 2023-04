Les Belges à l'étranger - Everton, avec Onana, sauve un point contre Tottenham

Everton évoluait à dix depuis la 58e minute et le rouge direct reçu par Abdoulaye Doucouré pour un mauvais geste sur Harry Kane. Tottenham ouvrait le score grâce à un penalty de Kane, sifflé pour une faute de Michael Keane sur Cristian Romero (68e). Monté à la 82e, Lucas Moura écopait d'une carte rouge six minutes plus tard pour une intervention sur la cheville de Keane. Ce dernier se rachetait après le penalty qu'il avait provoqué en égalisant à la 90e d'une frappe de l'entrée du rectangle qui ne laissait aucune chance à Hugo Lloris, de retour après une blessure contractée début février. Titularisé, Onana a été remplacé à la 84e minute. Tottenham, dirigé par l'intérimaire Cristian Stellini après le départ d'Antonio Conte, prend la quatrième place, à égalité avec Manchester United, cinquième, avec 50 points, mais les 'Red Devils' ont disputé deux rencontres de moins. Everton rejoint, aux bords de la zone rouge, West Ham, Nottingham Forest et Bournemouth avec 27 points, un de plus que le premier relégable, Leeds. En Italie, Empoli, sans Koni De Winter, resté sur le banc, a obtenu une précieuse victoire 1-0 sur Lecce dans le cadre de la 28e journée. Empoli, qui restait sur huit rencontres sans victoire (cinq défaites et trois partages), est 14e de la Serie A avec 31 points. Lecce, qui concède une cinquième défaite de rang, occupe la 16e position avec 27 points, 8 de plus que le premier relégable, le Hellas Vérone. (Belga)