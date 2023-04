Meurtre de la baronne Ullens - Le meurtrier présumé de la baronne Ullens reste en prison

Nicolas Ullens de Schooten a comparu lundi après-midi devant la chambre du conseil du tribunal de première instance du Brabant wallon. La juridiction devait se prononcer quant au mandat d'arrêt qui lui a été décerné le jeudi 30 mars suite aux faits survenus la veille à Ohain, dans l'entité brabançonne de Lasne, au cours desquels sa belle-mère Myriam Lechien a perdu la vie. La juge d'instruction a fait rapport sur l'enquête et le ministère public a requis le maintien en détention de l'intéressé. "Après avoir entendu la défense, la chambre du conseil a constaté que la sécurité publique nécessitait le maintien en détention préventive de Nicolas Ullens de Schooten au sein d'un établissement pénitentiaire", précise la porte-parole du parquet du Brabant wallon à l'agence Belga. Les qualifications d'assassinat et d'infraction à la loi sur les armes retenues par la juge d'instruction ont été maintenues par la chambre du conseil. La décision de la chambre du conseil est valable pour une durée d'un mois. Au terme de ce délai, le dossier reviendra devant la même juridiction. La nécessité du maintien en détention préventive et les modalités de cette détention seront alors réexaminées. Nicolas Ullens de Schooten est âgé de 57 ans. Il est soupçonné d'avoir tué sa belle-mère septuagénaire à l'aide d'une arme à feu, mercredi dernier, avant de se rendre dans un commissariat de police pour se dénoncer. Le mobile de l'homicide serait d'ordre financier. (Belga)