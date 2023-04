Nuisances aériennes - 220.000 riverains autour de Brussels Airport "fortement incommodés" par le bruit

L'étude, commandée au consultant français Envisa, a cherché à calculer le nombre de personnes affectées, réellement et potentiellement, par le bruit des avions autour de l'aéroport. L'exercice veille aussi à ne pas communautariser les nuisances d'un côté ou de l'autre des frontières linguistique ou communales. Les conclusions de l'étude estiment que 220.000 riverains sont "fortement incommodés" par le bruit, 109.000 voient leur sommeil gravement perturbé, 51.000 sont exposés à un risque accru d'hypertension et 2.000 risquent "fortement de développer une maladie cardiaque ischémique (crise cardiaque, angine de poitrine?)". Ces risques sont traduits statistiquement en coûts pour le système de santé publique belge à hauteur de plus d'un milliard d'euros, soit 36.000 euros par vol de nuit. L'étude survient dans le contexte de la procédure de renouvellement du permis d'environnement de l'aéroport national de Bruxelles. Bond Beter Leefmilieu insiste sur le fait que le bruit et ses effets sur les riverains ne sont pas pris suffisamment en compte dans les permis. (Belga)