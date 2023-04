Premier League - Malgré les résultats mitigés, Jurgen Klopp reconnaît tenir en place "grâce au passé"

Dimanche, les départs actés de Brendan Rodgers de Leicester et de Graham Potter de Chelsea ont porté à douze le nombre d'entraîneurs renvoyés cette saison en Premier League, un nouveau record. "C'est un chiffre terrifiant", a observé Klopp. "Mais c'est comme ça. Certains clubs sous-performent cette saison, dont nous, évidemment. Il y a des attentes, et c'est logique. Vous devez accepter les décisions si vous n'y répondez pas." La saison dernière, Liverpool aurait pu réussir une saison historique, mais s'est incliné en finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid et a terminé à un point de Manchester City en Premier League. Moins d'un an après être passés si près du triomphe, les supporters grondent sur la Mersey après la lourde défaite concédée face aux Skyblues samedi (4-1). Liverpool est actuellement hors des places européennes, derrière Brentford et Brighton au classement. Vainqueur de la Ligue des Champions, de la Premier League, de la FA Cup et de la Coupe de la Ligue avec les Reds, Jurgen Klopp n'ignore pas les questions qui l'entourent et la pression qui s'exerce sur lui. "Je suis conscient du fait que je suis à cette place grâce au passé, et pas grâce à ce que nous avons fait cette saison." Arrivé en octobre 2015, l'Allemand tempère cependant. "Si c'était ma première saison, ce serait différent. Nous avons des propriétaires intelligents qui connaissent la situation." Avec onze matchs à disputer, Liverpool est à 8 points du top 4 synonyme de qualification en Ligue des Champions. (Belga)