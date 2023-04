Red Flames - Michelle Colson complète la sélection pour les matchs contre l'Autriche et la Slovénie

"Michelle Colson rejoindra l'équipe au Proximus Basecamp demain", a tweeté le compte officiel de l'équipe nationale féminine. Le sélectionneur Ives Serneels avait dévoilé une liste de 27 joueuses la semaine dernière pour les matchs amicaux internationaux à venir. Ce seront les premiers matchs pour l'équipe nationale féminine depuis l'Arnold Clark Cup, qui a eu lieu en février en Angleterre. Les Red Flames y avaient battu l'Italie (2-1) et la Corée du Sud (2-1), mais s'étaient inclinées sèchement dans le dernier match contre les hôtes et championnes d'Europe anglaises (6-1). Elles se déplaceront en Autriche le 7 avril et y revêtiront pour la première fois leur nouvelle vareuse bleu ciel. Elles recevront ensuite à Louvain la Slovénie, le 11 avril. Le rassemblement a débuté lundi. Welma Fon, Chloé Vande Velde et Jarne Teulings joueront pour les U23 contre la Norvège jeudi, tandis que Valesca Ampoorter fait partie de la sélection U19 qui affrontera la Finlande mercredi. Les quatre joueuses rejoindront ensuite la sélection des seniors. (Belga)