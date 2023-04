TC Charleroi - Dix-huit et trente mois de prison pour deux dealers de cocaïne en association

Une information transmise à la zone de police de Fontaine-L'Évêque avait permis aux policiers de se rendre sur le lieu de vente des deux dealers. "Sur place, les observations ont permis de découvrir rapidement les deux prévenus. Ces derniers participaient à des échanges typiques et semblaient se servir des buissons aux alentours en guise de cachette pour leur marchandise", avait confirmé le substitut Henry. Le 17 novembre dernier, les deux prévenus ont été interpellés après avoir vendu de la cocaïne à deux clients. Une perquisition menée au point de chute de l'un des prévenus a permis de découvrir 778 grammes de cocaïne, ainsi que plus de 3.000 euros. Le premier prévenu avait indiqué avoir débuté la vente "pour manger et pour vivre." Islem S. confirmait n'avoir vendu "qu'à une ou deux reprises." Le duo contestait avoir agi en association. La peine la plus lourde avait été demandée à l'encontre d'Islem S., en état de récidive et condamné en septembre 2021 à 15 mois de prison pour des faits similaires. Me Cigna et Me Druart, à la défense, avaient plaidé un sursis et la plus grande clémence du tribunal pour leurs clients. (Belga)