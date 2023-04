TikTok - L'Australie propose à son tour d'interdire TikTok à ses fonctionnaires

De plus en plus de pays - parmi lesquels la Belgique, la France, le Royaume-Uni et les institutions européennes - interdisent à leurs fonctionnaires d'utiliser l'application par crainte d'espionnage de la part du gouvernement chinois, alors que TikTok - détenue par le groupe chinois ByteDance - devient toujours plus populaire dans le monde. Le réseau social est vertement critiqué depuis que son propriétaire a admis que certains employés avaient accès aux données d'utilisateurs américains et européens. Les autorités craignent que les informations récupérées par le biais de l'application ne tombent entre les mains des autorités chinoises, ce que Pékin nie. (Belga)