25 millions d'euros pour les infrastructures sportives wallonnes au 1er trimestre

Parmi les avant-projets approuvés figurent notamment la rénovation du complexe sportif de la Spetz (province de Luxembourg); la construction d'un hall sportif à Gouvy (province de Luxembourg) et à Rumes (Hainaut) ou encore le développement d'un pôle sportif à Grez-Doiceau (Brabant wallon). Ces subsides, attribués tous les trimestres, permettent de développer et d'entretenir les infrastructures sportives en respectant des critères tels qu'une charte éthique, l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, la construction attentive à la performance énergétique et l'utilisation de matériaux durables. (Belga)