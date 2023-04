Conflit israélo-palestinien - Israël: une attaque au couteau blesse deux soldats, un suspect arrêté

Il aurait poignardé les deux soldats à proximité de la base militaire de Tzrifin, près de Beer Yaakov en périphérie de Tel-Aviv, a indiqué la police israélienne via communiqué. Selon le Magen David Adom, équivalent israélien de la Croix-Rouge, les deux blessés sont âgés d'une vingtaine d'années. L'un a été blessé grièvement et l'autre légèrement. Tous deux ont été transférés vers un hôpital israélien. Cette nouvelle attaque survient après plusieurs incidents meurtriers au fil des derniers jours, après une accalmie observée dans les violences israélo-palestiniennes depuis le début du ramadan, il y a 10 jours. Depuis début janvier, le conflit israélo-palestinien a coûté la vie à au moins 91 Palestiniens, 15 Israéliens et une Ukrainienne, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de sources officielles israéliennes et palestiniennes. (Belga)