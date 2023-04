Coupe d'Allemagne - Francfort en demi-finale après sa victoire face à l'Union Berlin

Rafael Borre n'est pas passé loin d'un troisième but, mais le VAR en a décidé autrement à cause d'un hors-jeu (20e). Urs Fischer, l'entraîneur de l'Union, a tenté de renverser la tendance avec un triple remplacement en seconde période, mais cette intervention n'a rien changé. Plus tard dans la journée, le Bayern Munich avec son nouvel entraîneur Thomas Tuchel, tentera lui aussi de s'assurer une place dans le dernier carré en affrontant Fribourg. (Belga)