Hopman Cup - David Goffin et Elise Mertens représenteront la Belgique à Nice

Cette année, la Hopman Cup figure au calendrier tennistique pour la première fois depuis 2019. Les trente-et-une précédentes éditions, organisées entre 1989 et 2019, se sont toutes déroulées à Perth en Australie. Le tournoi qui se tenait aux alentours de la nouvelle année faisait office d'échauffement pour l'Open d'Australie, en ouverture de la saison. La Belgique a atteint la finale en 2011, avec un duo composé de Justine Henin et Ruben Bemelmans. Les Belges se sont alors inclinés face aux Américains Bethanie Mattek-Sands et John Isner. Fin 2022, il avait été dévoilé que la Hopman Cup ferait son retour à l'été 2023. Elle n'aura plus lieu à Perth sur surface dure, mais bien à Nice sur terre battue. Le format reste cependant le même, avec un simple masculin et un simple féminin, ainsi qu'un double mixte pour départager chaque équipe. Six pays s'affronteront sur la terre niçoise du 19 au 23 juillet parmi lesquels, outre la Belgique, la France (Richard Gasquet et Alizé Cornet), l'Espagne (Carlos Alcaraz et Paula Badosa), la Suisse (Leandro Riedo et Belinda Bencic), le Danemark (Holger Rune et Clara Tauson) et la Croatie (Borna Coric et Donna Vekic). Les vainqueurs des deux groupe s'affronteront en finale. (Belga)