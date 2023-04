L1: Le départ de Messi du Paris SG devient "plus probable"

Le départ de Lionel Messi du Paris Saint-Germain à la fin de la saison est désormais "beaucoup plus probable, mais pas certain", a-t-on appris mardi auprès d'une source proche du club, laissant augurer un changement de cap du PSG.

"La dynamique a complètement changé avec le PSG qui pousse moins pour renouveler, l'attitude des supporters a complètement changé la donne", selon cette source.

Des sifflets contre l'Argentin sont descendus des tribunes dimanche lors du match perdu à domicile contre Lyon (1-0), où il n'a qu'en de rares occasions montré son génie et a joué parfois en marchant.

La si prestigieuse "MNM" Messi-Neymar-Kylian Mbappé pourrait se terminer sur un échec sportif: avec son trio magique, le PSG n'a remporté qu'un Championnat de France. Il est bien placé pour le gagner à nouveau cette saison mais reste sur deux défaites d'affilée à domicile, contre Rennes (2-0) puis Lyon.

Paris a été éliminé deux fois de rang en 8e de finale de la Ligue des champions et n'a pas réussi à remporter la Coupe de France. Messi a surtout étoffé son palmarès en remportant enfin la Coupe du monde.

Au retour de son triomphe de Doha, le capitaine de l'Argentine, qui aura 36 ans en juin, semblait pourtant plutôt s'orienter vers une prolongation. Mais depuis, ses performances ont décliné et un relatif désamour avec le public s'est installé.

- Moins "bling-bling" -

D'ailleurs la greffe de la superstar semble n'avoir jamais totalement pris, malgré quelques jolis moments, son but contre Manchester City à l'automne 2021 ou un coup franc de la dernière seconde contre Lille (4-3), le 19 février, un soir où il n'avait pas montré grand chose d'autre mais avait offert la victoire en champion, un bon résumé de son génie intermittent à Paris.

Mais depuis son titre mondial, remporté en finale contre la France de Kylian Mbappé (3-3, 4 t.a.b. à 2), Messi est moins brillant avec le PSG. Il est par exemple comme d'autres coéquipiers passé à côté de ses 8e de finale de Ligue des champions contre le Bayern Munich (élimination 1-0/2-0).

Les propriétaires qatariens n'ont pas perdu de vue les avantages d'avoir le septuple Ballon d'Or sous contrat. Son arrivée à Paris, où il avait été accueilli comme un empereur, a contribué à exposer la Ligue 1, a dopé le marchandisage et fait parler du club dans le monde entier.

Mais la conjoncture s'est retournée, et le PSG s'apprête a changer de politique sportive, autour de sa star Kylian Mbappé, un projet moins "bling-bling" et plus tourné vers le vivier d'Île-de-France, deuxième "producteur" mondial de footballeurs professionnels après la région de São Paulo (Brésil).

- Le Barça en rêve -

Les négociations pour prolonger son contrat, qui court jusqu'en 2024, devraient occuper l'été parisien, qui doit aussi réfléchir à l'avenir de son entraîneur, Christophe Galtier, et son conseiller football, Luis Campos.

Avec ou sans eux, le PSG "veut opérer une complète transformation culturelle", explique un proche de la direction du club.

"Laisser partir Messi serait la continuation de ce changement culturel", explique cette source, "mais les supporters vont devoir s'adapter car on ne peut pas avoir les deux. Si vous optez pour la jeunesse, cela signifie que les résultats ne seront pas automatiques. Il faudra qu'ils soient patients".

L'avenir du N.30 parisien n'est pas encore scellé, les discussions continuent. Mais L'Équipe titre "En instance de divorce" entre le PSG et Messi, et pour RMC, "il ne sera pas parisien la saison prochaine, à moins que Doha renverse la table".

S'il partait, Messi pourrait retourner au FC Barcelone, auquel le PSG l'a arraché en 2021 au terme d'une spectaculaire opération, ou bien rejoindre le richissime championnat saoudien, où évolue son grand rival Cristiano Ronaldo, voire la MLS nord-américaine, où l'Inter Miami aimerait le faire venir.

Vendredi, un dirigeant du Barça, Rafael Yuste, a admis qu'"il y a des contacts avec Messi", même s'il a tout de suite tempéré ses propos, précisant qu'il n'y a aucun plan d'activé pour un retour en Catalogne de la star argentine.

Messi semble de plus en plus loin de Paris...

