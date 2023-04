La RTBF vend les droits d'adaptation de "La Yourte" à TF1

Le format de l'émission, "mêlant docu-réalité et conscientisation écologique", a séduit le groupe TF1. "Le format présente l'avantage d'être un grand divertissement familial et populaire tout en sensibilisant aux enjeux écologiques", indique Julien Degroote, directeur de développement et de la création du groupe français. Dans l'émission, les animateurs du Grand Cactus cohabitent dans une yourte, et ce pendant cinq jours. Ils sont amenés à relever des défis, tout en adoptant des gestes écoresponsables. Les gagnants remportent de l'argent pour une association, les autres perdent des ressources pour le reste du séjour. L'émission a pour objectif de questionner "les modes de vie". (Belga)