L'ancien gardien du Club Bruges Birger Jensen est décédé à l'âge de 72 ans

Arrivé du Boldklubben 1903, Jensen a défendu le but du Club Bruges entre 1974 et 1988, remportant cinq titres de champion et deux coupes de Belgique. Il a aussi disputé la finale de la Coupe de l'UEFA 1976 et de la Coupe des Champions 1978, toutes deux perdues contre Liverpool. Il a aussi joué 19 rencontres pour l'équipe nationale danoise. "Ses performances mémorables lors des glorieuses campagnes européennes resteront à jamais gravées dans la mémoire de tous les supporters du Club", a écrit Bruges. Après son passage à Bruges, il a joué au Lierse et au RKC Waalwijk. (Belga)