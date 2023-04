Le Bureau du Plan rabaisse encore ses prévisions d'inflation pour 2023

Pour 2024, le Bureau du Plan prévoit une inflation annuelle moyenne de 3% et s'attend également à deux autres dépassements de l'indice pivot, en janvier et en novembre. L'augmentation de "l'indice santé", qui sert entre autres au calcul de l'indexation des salaires, des allocations sociales et des loyers, serait de 4,6% en 2023 et 3,3% en 2024, contre 9,25% en 2022 et 2,01% en 2021. Quant au prochain dépassement de l'indice pivot par l'indice santé lissé, il devrait se produire en septembre 2023. "Par conséquent, les allocations sociales et les salaires dans la fonction publique seraient adaptés au coût de la vie, en d'autres termes augmentés de 2%, respectivement en octobre 2023 et en novembre 2023", ajoute le Bureau. L'indice pivot suivant serait atteint en mars 2024. Les prévisions du Bureau du Plan prennent en compte les cotations à terme du 27 mars 2023. Le pétrole s'afficherait à 78 dollars le baril en 2023 tandis que le taux de change de l'euro devrait s'établir autour de 1,08 dollar pour un euro. Le Bureau du Plan publiera ses prochaines prévisions le 2 mai. (Belga)