Le prix de l'or à son plus haut niveau depuis un an

À la Bourse de Londres, une "once troy", soit l'équivalent de 31,1 grammes, s'échangeait mardi contre 2.019 dollars, soit une hausse de 1,7% par rapport à lundi. En euros, le prix de l'or a également augmenté de manière significative, atteignant 1.847 euros l'once d'or. Les chiffres décevants de l'économie américaine, en particulier, ont stimulé les prix de l'or. Les commandes manufacturières s'affichent en baisse aux États-Unis. En outre, le nombre d'emplois vacants est passé, pour la première fois depuis mai 2022, sous la barre des 10 millions. Cette situation a exercé une pression sur le dollar américain. L'or étant négocié dans cette devise, un dollar fort pousse donc les prix à la hausse pour les acheteurs hors de l'espace économique américain, ce qui pèse sur la demande et le prix. Un dollar plus faible rend "moins probable une nouvelle hausse des taux d'intérêt, ce qui rend l'or plus intéressant pour les investisseurs", a expliqué Alexander Zumpfe, négociant en métaux précieux, à l'agence de presse DPA. (Belga)