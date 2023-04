L'essence atteint son prix le plus élevé depuis des mois

Le prix maximum de l'essence 95 (E10) augmentera de 6,1 centimes pour atteindre 1,845 euro par litre, indique le Service public fédéral Économie. Pour l'essence 98 (E5), 6,9 centimes seront ajoutés et le prix maximum sera de 2,0060 euros par litre à partir de mercredi. Le diesel (B7) devient également plus cher. Le prix maximum augmentera de 3,6 centimes pour atteindre 1,8290 euro par litre. C'est le prix le plus élevé depuis le début du mois de février. L'essence et le diesel deviennent plus chers en raison de la hausse des prix des produits pétroliers ou des biocomposants sur les marchés internationaux. (Belga)