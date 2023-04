Pays-Bas: Plusieurs blessés graves dans une collision entre deux trains à Voorschoten

Les services de secours sont sur place et sont occupés à sortir du train les passagers blessés. Selon les chemins de fer néerlandais (NS), 50 voyageurs se trouvaient à bord du train, dont une partie a déraillé. Une autre partie du train a été touchée par un incendie. Aucune substance dangereuse n'a été libérée lors de la collision. Les causes de l'accident ne sont pas encore connues. La circulatipon des trains a été suspendue entre Leiden Central et La Haye. (Belga)