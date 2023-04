Pensions à la Chambre - La Chambre a délibérément camouflé des compléments de pension à 7 millions

A la lecture de ces documents, il apparaît que si ces indemnités sont restées secrètes pendant si longtemps, c'est parce que certains (notamment le collège des questeurs) ont tout fait pour qu'elles restent sous les radars, selon Le Soir. Depuis de longues années, huit hauts fonctionnaires et cinq anciens présidents de la Chambre perçoivent ou ont perçu des compléments de pension déguisés en indemnités de sortie qui cochent toutes les cases de l'illégalité, poursuit Le Soir. Pour un montant total de plus de sept millions d'euros, soit 1,294 million d'euros pour cinq anciens présidents de la Chambre et 5,862 millions d'euros pour huit hauts fonctionnaires de l'assemblée. La Chambre a annoncé vouloir récupérer les montants indûment perçus. À ce stade, seul Herman De Croo a fait savoir qu'il avait remboursé. (Belga)