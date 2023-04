Pénurie de médecins: la Wallonie va continuer à octroyer des primes Impulseo

Le budget total de ces primes et subsides est estimé à près de 11,5 millions d'euros pour 2023. "Le nombre de primes Impulseo I accordées a considérablement augmenté depuis la reprise du dispositif par l'Aviq. Il en va de même du nombre de subsides octroyés dans le cadre du dispositif Impulseo II (interventions pour coûts salariaux d'un employé du médecin généraliste) et III (interventions pour frais de recours à des services)", a précisé la ministre. "Au vu des besoins rencontrés sur le terrain et de l'évaluation positive du dispositif, la Wallonie souhaite bien le poursuivre, contrairement à la Flandre qui a supprimé depuis 2020 les primes Impulseo destinées à l'installation dans les zones à faible densité médicale", a-t-elle ajouté. (Belga)