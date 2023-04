Premier League - Aleksandar Mitrovic suspendu huit rencontres pour avoir bousculé l'arbitre

L'ancien attaquant d'Anderlecht avait reçu une carte rouge lors du quart de finale de FA Cup, le 19 mars, après avoir bousculé l'arbitre Chris Kavanagh qui venait de siffler un pénalty pour les Red Devils. Il a reçu la suspension standard de trois matchs, à laquelle se sont ajoutés trois matchs pour comportement violent envers un officiel de match et deux autres pour avoir utilisé un langage "déplacé, abusif, insultant et menaçant." Mitrovic a reconnu la dernière infraction, qui lui vaut une amende de 75.000 livres sterling (85.500 euros), mais a contesté, en vain, l'accusation de comportement violent. Comme il a déjà manqué un match, il sera indisponible pour les sept prochaines rencontres de Fulham, 10e de la Premier League. L'entraîneur de Fulham Marco Silva, dont l'expulsion et celle de Willian pour une main sur une frappe de Jadon Sancho avaient provoqué la colère de Mitrovic, a également été sanctionné par la commission de discipline indépendante. Silva a reconnu avoir utilisé des mots ou un comportement abusifs et insultants envers Kavanagh et le quatrième arbitre, mais a nié avoir jeté une bouteille d'eau à l'arbitre assistant. L'accusation a néanmoins été confirmée, avec une amende de 20.000 livres sterling (22.800 euros) et une autre du même montant pour avoir mis en doute l'intégrité de l'arbitre lors de la conférence de presse d'après-match. Il a également été suspendu de banc de touche pour deux rencontres. Les 'Cottagers' ont aussi reçu une amende de 40.000 livres sterling (45.600 euros) pour ne pas avoir contrôlé leurs joueurs. (Belga)