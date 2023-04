Spa invite ses habitants à "faire les trottoirs"

Le but derrière cette initiative est d'embellir la ville de manière durable et de permettre à chacun de partager un moment de convivialité. Les services communaux assureront un rôle de soutien, puisqu'ils guideront, conseilleront et outilleront les Spadois qui se prêteront au jeu, par exemple en distribuant des sachets de graines à semer au pied des façades. Lors de cette journée, il sera aussi possible d'introduire un permis de végétalisation pour un rosier ou toute autre plante grimpante. Ce sont les services communaux qui s'occuperont de creuser la fosse pour la planter et qui placeront les fixations au mur. La Ville de Spa s'est engagée à offrir le rosier ou la plante grimpante. Spa étant reconnue commune "Maya", il sera aussi possible de végétaliser en pleine terre, à même le sol, devant les propriétés bâties jusqu'à 30 centimètres à partir de la façade: il y a donc possibilité d'enlever les pavés sur cette distance à condition de garder une largeur de trottoir minimale de 1,5 mètre. Les services communaux pourront en vérifier la faisabilité pour les habitants qui le souhaitent. Enfin, il sera également possible de demander l'autorisation à la commune pour placer ses propres bacs de fleurs sur le domaine public, selon encore certaines conditions. A nouveau, cette demande est à adresser lors de l'inscription au service Environnement. L'initiative est ouverte à chacun et chacune soit de manière individuelle, soit en équipe. La journée s'achèvera par un apéro géant au potager communautaire rue Hanster. (Belga)