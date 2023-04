TC Nivelles - Acquittement requis pour un policier qui avait mortellement blessé un jeune homme à Wavre

Le ministère public avait déjà requis le non-lieu en chambre du conseil puis devant la chambre des mises en accusation lorsque les parties civiles sont allées en appel. Finalement, la chambre des mises en accusation de Bruxelles avait tout de même décidé de renvoyer le policier wavrien devant le tribunal correctionnel, afin qu'il s'explique sur une prévention d'avoir donné la mort, sans intention, par défaut de prévoyance ou de précaution. Les parties civiles, à l'audience ce mardi, ont estimé que le policier, en poursuivant de près avec un véhicule des jeunes qui couraient sur un terrain boueux, aurait dû prévoir qu'un des fuyards aurait pu tomber et se retrouver sous les roues du combi de police. La défense, s'appuyant sur le rapport d'expertise, a précisé que le véhicule roulait à moins de 25 km/h, qu'il était en phase de ralentissement avant de s'arrêter à l'entrée de la prairie et qu'il n'y a pas eu de heurt préalable avec la victime. Le ministère public, tout comme l'avocat du policier, a évoqué un malheureux accident, et demandé l'acquittement du prévenu. Le jugement sera rendu le 2 mai. (Belga)