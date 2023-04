40 mois de prison ferme pour une course-poursuite avec la police carolo

Le 29 octobre dernier, vers 04h30 du matin, le prévenu a refusé un contrôle policier et a pris la fuite en direction du boulevard Tirou avant de s'engager sur l'A54 en direction de Gosselies au volant d'une Audi A4. "À plusieurs reprises, il tentera de percuter les véhicules de la police et freinera brusquement pour tenter de créer une collision. Avant ça, il a jeté une arme à feu par la fenêtre du véhicule, a circulé à une vitesse estimée à 140 km/h et a franchi trois feux rouges à trois carrefours différents. Des piétons ont même été contraints de longer les murs pour éviter le conducteur", avait expliqué le substitut Vervaeren. Le fuyard a finalement été interpellé après avoir percuté le quatrième feu rouge croisé sur son chemin de fuite. Khalit K. contestait la rébellion lors de son interpellation. L'homme était en aveux d'avoir détenu sur lui une boulette de cocaïne et niait également avoir volé avec violence l'Audi A4, qui "venait de lui être prêtée." Une peine de 5 ans de prison ferme était requise contre le prévenu, en état de récidive et qui venait de sortir de prison huit mois avant les faits. Une ultime chance, via un sursis probatoire, était plaidée par la défense. (Belga)