Après deux années records, les Belges ont rapporté moins d'appareils et lampes en 2022

La moyenne par Belge a reculé de 0,8 kg, passant de 11,1 à 10,3 kg. Au total, 40,7 millions d'appareils électro domestiques ont été collectés l'an dernier. Ce reflux est imputable à une combinaison de plusieurs facteurs, selon Recupel. Pendant la crise sanitaire, les Belges ont passé beaucoup plus de temps chez eux, avec un double effet: ils ont acheté et remplacé davantage d'appareils et de lampes, et ils en ont profité pour se lancer dans de grands nettoyages. Deux phénomènes qui ont en grande partie disparu avec la fin de la pandémie. Par ailleurs, la tendance classique à conserver de vieux appareils "au cas où" n'a guère évolué et a même été renforcée par le sentiment d'incertitude générale qui prédomine en 2022 avec la guerre en Ukraine, la hausse des prix de l'énergie et le ralentissement de l'économie. "Les gens ont naturellement tendance à 'accumuler'. C'est compréhensible, surtout en période d'incertitude. Mais d'un autre côté, il faut être conscient du fait que plus un appareil reste longtemps inutilisé, moins il a de chances d'avoir une nouvelle vie. Autrement dit: faites-les réparer et réutilisez-les, ou déposez-les dans un magasin de seconde main, où ils pourront faire le bonheur d'un nouveau propriétaire. Et s'ils sont vraiment inutilisables, faites-les recycler. Nous récupérerons les matières premières et les pièces", conseille le CEO de Recupel, Eric Dewaet, rappelant que "nos maisons renferment toujours 50 millions d'appareils inutilisés." (Belga)