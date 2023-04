Bourse de Bruxelles - AB InBev a perturbé l'ouverture du BEL 20

Melexis (100,50) et Aperam (31,35) étaient en tête des baisses avec des reculs de 2,8 et 2,3% devant Solvay (102,90) et D'Ieteren (174,20) qui abandonnaient 1,8 et 1,6%, Umicore (29,90) reculant de 1,6%. arGEN-X (339,50) et Galapagos (34,74) étaient par contre positives de 2,4 et 1%, UCB (83,96) gagnant de même 1,7% tandis que Elia (124,10) s'appréciait de 1,4%. Ageas (39,57) résistait sans plus tandis que KBC (62,68) cédait 0,9%, écart également présent en Aedifica (72,55) et Cofinimmo (81,55). Agfa-Gevaert (2,73) et Tessenderlo (29,10) reperdaient par ailleurs 2,5 et 1,2%, la BNB (540,00) reculant de 2,2% et Solvac (111,00) de 2,6%. Onward Medical (4,62) et Celyad (0,81) chutaient enfin de 4,3 et 2,4% alors que Fagron (15,78) gagnait 1,5% supplémentaire. L'euro s'inscrivait à 1,0955 USD dans la matinée de mercredi, comme la veille vers 16H30. Le lingot d'or se négociait autour de 59.490 euros, en progrès de 190 euros. (Belga)