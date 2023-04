Budget fédéral - Les banques fustigent la nouvelle hausse de contribution pour la garantie des dépôts

Les banques s'insurgent d'une garantie portée "à un niveau sans précédent de 1,8% des dépôts couverts" qui devra être atteint pour le 3 juillet 2025. "Même si la réforme a quelques mérites, comme la fixation d'un plafond à atteindre, ce plafond de 1,8% est sans précédent en Europe, où la norme appliquée est de 0,8%." "Aujourd'hui, les banques belges contribuent déjà largement aux finances publiques et au fonctionnement du système financier", souligne Febelfin. La fédération "demande au gouvernement de mener une réflexion approfondie sur l'impact de ces mesures budgétaires sur le secteur bancaire belge et, par extension, sur l'ensemble de l'économie du pays." Le système de garantie des dépôts (SGD) prévoit que l'argent placé auprès de banques belges est garanti jusqu'à 100.000 euros par banque et par personne. (Belga)