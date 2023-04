Challenger de Murcie - Michael Geerts file en quarts de finale en double

Michael Geerts, 28 ans, et Alexander Ritschard, 29 ans, se sont imposés - 6-3, 6-4 - au premier tour contre la paire composée du Russe Bogdan Bobrov et l'Italien Lorenzo Giustino. La rencontre a duré une heure (61 minutes). En quarts de finale, l'association belgo-suisse sera opposée à la 3e paire tête de série sud-coréenne Ji Sung Nam et Min Kyu Song ou à un duo composé de l'Espagnol Daniel Rincon et du Jordanien Abdullah Shelbayh. En simple, Michael Geerts, 212e mondial, avait été éliminé au premier tour - 4-6, 6-4, 6-3 - par Ritschard, précisément, son partenaire de double, 189e mondial et tête de série N.5. Kimmer Coppejans sera également sur les courts plus tard dans la journée, en double. Associé à l'Argentin Andrea Collarini, l'Ostendais, 29 ans, affrontera au premier tour la paire tête de série N.2 formée par l'Italien Marco Bortolotti et l'Espagnol Sergio Martos Gornes. En simple, Kimmer Coppejans, 196e mondial, s'était lui qualifié en battant au premier tour l'Australien Omar Jasika (ATP 252) sur un double 6-4. Il défiera en huitième de finale l'Italien Matteo Arnaldi (ATP 116), 2e tête de série et tombeur du vétéran espagnol Feliciano Lopez, 41 ans, ex-12e mondial aujourd'hui classé 588e, qui bénéficiait d'une invitation. (Belga)